كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صور فضائية تظهر تصدعات ضخمة فى الأنهار الجليدية بـ"جرينلاند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد العلماء صدعًا هائلًا يمر عبر أحد أشهر الأنهار الجليدية في شمال غرب جرينلاند، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الإثنين.

وتسارع تدفق الجليد في نهر بيترمان الجليدي خلال السنوات القليلة الماضية، وتشير صور الأقمار الصناعية الآن إلى أن جبل الجليد يمكن أن ينفجر في وقت ما في المستقبل القريب.

ونهر بيترمان، هو واحد من ثلاثة الأنهار الجليدية في جرينلاند التي لديها لسان جليدي- مساحة عائمة بطول 43 ميل تمتد إلى مضيق بيتر مان فيجورد.

وتظهر بيانات الأقمار الصناعية أن نهر بيترمان كان لديه سرعة تدفق تصل إلى 1135 متر في السنة في شتاء عام 2016، وفقاً لما أكدّ جلاسيولوجي نيكلاس نيكل، من معهد ألفريد فيجنر، ومركز هيلمهولتز للأبحاث القطبية والبحرية.

كما أضاف أنّ هذا يعادل تسارع حوالي 10 في المئة بالمقارنة مع شتاء عام 2011، حيث يتسائل العلماء عما هو المسؤول عن زيادة السرعة.

ووفقاً لمركز الأبحاث القطبية، فإن التسارع الأخير كان مدفوعًا بفقدان جبل جليدي كبير في أغسطس 2012، كما يمكن أن تحدث ظاهرة مماثلة إذا انفصلت قطعة أخرى.

كما أضاف أنّه من خلال طريقهم إلى البحر، تفرك الكتل الجليدية على طول الجدران الصخرية التي تحيط بالمضيق البحري إلى اليسار واليمين.