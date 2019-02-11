كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: التغير المناخى والنفوذ الأمريكى أكبر مخاوف العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعدّ التغير المناخي أكبر المخاوف الأمنية، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ومقره واشنطن، يليه إرهاب الجماعات المتشددة، والهجمات السيبرانية، كما أبدى عدد متزايد من المستطلعين من عدة الدول قلقهم بشأن قوة ونفوذ الولايات المتحدة.

وفي 13 دولة من أصل 26 دولة، ذكر الناس أن التغير المناخي هو التهديد العالمي الأكبر، كما تصدّر الإرهاب القائمة في 8 دول، والهجمات الإلكترونية فى 4 دول، حسبما أفاد مركز بيو للأبحاث الغير ربحى.

ونقلاً عن وكالة رويترز، اليوم الإثنين، ازدادت المخاوف بشأن تغير المناخ بشكل حاد منذ عام 2013، وبشكل مضاعف في بلدان تشمل الولايات المتحدة والمكسيك وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وكينيا، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجري على 27،612 شخصًا في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2018 .

كما كان البرنامج النووي لكوريا الشمالية والاقتصاد العالمي من المخاوف الهامة، في حين وصف المستطلعون في بولندا القوة الروسية والنفوذ بأنها التهديد الأكبر.

وذكر الاستطلاع أن أكبر تحول في المعنويات تمحور حول الولايات المتحدة، بمتوسط ​​قدره 45 في المائة من الناس الذين حددوا القوة والنفوذ الأمريكيين كتهديد في عام 2018، بزيادة من 25 في المائة عام 2013، عندما كان باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أنه في 10 دول، بما فيها ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، رأى ما يقرب من نصف المجيبين أو أكثر قوة الولايات المتحدة ونفوذها كتهديد خطير لأمتهم، بعد أن كانت 8 دول في عام 2017 و3 دول في عام 2013.

وزادت المخاوف في المكسيك، حيث ارتفعت منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لترتفع النسبة إلى 64 في المئة.