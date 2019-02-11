كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: انسحاب أمريكا يزيد نفقات التسلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتسبب انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط على ما يبدو في دفع عجلة الإنفاق على التسلح في دول المنطقة.

فقد ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استناداً إلى "تقرير ميونخ للأمن"، الذي نشر بمناسبة مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الذي تبدأ فعالياته الجمعة المقبل، أن حجم النفقات على الأسلحة في الشرق الأوسط تضاعف منذ 2013 مقارنة بالسنوات الخمسة السابقة، وذلك بالتزامن مع تقلص تواجد القوات الأمريكية في المنطقة على نحو كبير خلال هذه السنوات.

وبحسب التقرير، فإن من بين الدول العشرة الأكثر إنفاقاً على التسلح في العالم حالياً 7 دول في الشرق الأوسط، من بينها حلفاء للغرب.

وبحسب بيانات شركة "جينس ماركتس فوركاست" لتحليلات البيانات في التقرير، فإن 53% من الأسلحة المصدرة للشرق الأوسط خلال الفترة من عام 2014 حتى 2018 قادمة من الولايات المتحدة.

وتحل فرنسا بفارق كبير في المرتبة الثانية بنسبة 11% وبريطانيا بنسبة 10%، وتشكل صادرات الأسلحة الألمانية للمنطقة نسبة 3% فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونخ الدولي للأمن بدأ عقده إبان الحرب الباردة، ويعتبر هذا المؤتمر أهم ملتقى للخبراء في مجال السياسة الأمنية على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي يُعقد خلال الفترة من 15 حتى 17 فبراير (شباط) الجاري، نحو مائة وزير و40 رئيس حكومة ودولة.