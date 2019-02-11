كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تعتزم إرسال حاملة الطائرات إلى المحيط الهادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر، أن يتحدث وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، فيي وقت لاحق اليوم الاثنين، في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، حيث سيكشف عن خططه لتحديث القوات المسلحة للمملكة المتحدة، والتي سيقول إنها يجب أن تزيد "كتلتها وفتكها".

وحسب ما أوردته صحيفة "ذي إندبندنت"، في خطاب رئيسي حول الاستراتيجية العسكرية الجديدة للبلاد، من المتوقع أن يعلن وزير الدفاع البريطاني، أن حاملة الطائرات الجديدة للبحرية الملكية "الملكة إليزابيث"، سيتم نشرها في المياه المتنازع عليها في المحيط الهادئ في عرض "القوة الصلبة".

ووفق الصحيف، سيقول "ويليامسون" أيضًا إن المملكة المتحدة وحلفائها الغربيين سيكون عليهم "الاستعداد لإظهار الثمن الغالي للسلوك العدواني" وأن يكونوا "مستعدين لتعزيز صمودنا".