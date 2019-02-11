المخرج البرلماني خالد يوسف يرد على اتهامات تورطه في فضيحة فيديو ساخن

نفى المخرج والبرلماني المصري، خالد يوسف، الاتهامات، التي طالته، في الأيام الماضية، حول تورطه في مقاطع فيديو، مخلة بالآداب مع الفنانتين منى، وشيما، المعتقلتين، حاليا.

و‎كتب المخرج المصري تدوينة تحت وسم #دفاعا_عن_الفن وليس عن #خالد_يوسف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أمس الأحد، هاجم فيها الإعلام المصري، بسبب ما قال إنه تحريف لأقوال منى فاروق، وشيما الحاج أمام التحقيقات.

وقال خالد إن ما يروج تشويه لسمعة الفن، وليس لسمعته فقط، إذ جاء في تدوينته: “ألا تدركون أنكم تبصقون على الفن المصري وكله وتحولونه لوسط داعر ومنحل.. عايزين تصفوني أنا وتقضوا عليا طاعة لأسيادكم.. ماشي.. أنا قلت إني هااحتمل ومعي زوجتي وأولادي وعيلتي صابرين على الأذى لأنه قدرنا لكن توصموا الفنانات كلهم والوسط كله”.

وسبق أن نشر المخرج البرلماني بيانا عبر حساباته على الشبكات الاجتماعية، الأحد الماضي، أكد فيه تعرضه لحملة شرسة قد تصل إلى حد الزج به في السجن، بسبب رفضه التعديلات الدستورية، التي تمدد فترة ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كونه عضوا في البرلمان المصري.