بعد ثلاث سنوات من التفاوض بين البلدين، وقبل خمسة أيام من الزيارة المنتظرة للملك الإسباني، فيليبي السادس، وعقيلته «ليتيثيا» للرباط والدار البيضاء، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، صادق المجلس الوزاري الإسباني، باقتراح من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، على تفويت، بشروط، ملكية «المسرح الكبير سيرفانتيس» بطنجة إلى وزارة الثقافة المغربية «هبة قابلة للاسترداد».
ويعتبر المسرح الكبير سيرفانتيس بطنجة إحدى أكبر وأشهر المعالم الإسبانية في الخارج، إذ شيد قبل 106 سنوات، كما أن طاقته الاستيعابية تبلغ 1400 شخص، وكان في البداية في ملكية أسرة إسبانية، قبل أن يفوت إلى الحكومة الإسبانية بقيادة ميغيل بريم ودي ريبيرا سنة 1928.
وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الحكومة الإسبانية منذ إعلانها، يوم الجمعة الماضي، تفويت مسرح سيرفانتيس للمغرب، فإنها عللت، ضمنيا، هذه الخطوة بعدم قدرتها على الاستثمار في المسرح من جديد وصيانته وإصلاحه وإعادة فتحه أمام الجمهور.
-تفاصيل أكثر في عدد اليوم من جريدة أخبار اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية الزيارة الملكية.. إسبانيا تفوّت «مسرح سيرفانتيس» للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.