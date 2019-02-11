هدية الزيارة الملكية.. إسبانيا تفوّت «مسرح سيرفانتيس» للمغرب

بعد ثلاث سنوات من التفاوض بين البلدين، وقبل خمسة أيام من الزيارة المنتظرة للملك الإسباني، فيليبي السادس، وعقيلته «ليتيثيا» للرباط والدار البيضاء، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، صادق المجلس الوزاري الإسباني، باقتراح من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإسبانية، يوم الجمعة الماضي، على تفويت، بشروط، ملكية «المسرح الكبير سيرفانتيس» بطنجة إلى وزارة الثقافة المغربية «هبة قابلة للاسترداد».

ويعتبر المسرح الكبير سيرفانتيس بطنجة إحدى أكبر وأشهر المعالم الإسبانية في الخارج، إذ شيد قبل 106 سنوات، كما أن طاقته الاستيعابية تبلغ 1400 شخص، وكان في البداية في ملكية أسرة إسبانية، قبل أن يفوت إلى الحكومة الإسبانية بقيادة ميغيل بريم ودي ريبيرا سنة 1928.

وعلى الرغم من الانتقادات الحادة التي تتعرض لها الحكومة الإسبانية منذ إعلانها، يوم الجمعة الماضي، تفويت مسرح سيرفانتيس للمغرب، فإنها عللت، ضمنيا، هذه الخطوة بعدم قدرتها على الاستثمار في المسرح من جديد وصيانته وإصلاحه وإعادة فتحه أمام الجمهور.

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