القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجري في محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، في هذه الأثناء، محاكمة الشيخ صياح الطوري بتهمة إهانة القضاء، إلى جانب محاكمة عدد من أفراد العائلة من قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية 140 مرة على التوالي. تفاصيل أوفى بعد قليل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة الشيخ صياح الطوري بتهمة إهانة القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.