انت الان تتابع تفاصيل خبر الجبير يهاجم الكونغرس الأمريكي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 11:26 صباحاً - هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الكونغرس الأمريكي؛ متهماً مشرعين بـ"تقديم الذخيرة" إلى من يرفعون شعارات "الموت لأمريكا"، بعد انتقادات وُجّهت للسعودية إثر تورطها في انتهاكات بالحرب اليمنية، وتصويت لعدم تزويدها بالسلاح.

وأفاد تقرير سابق بأن السعودية أرسلت أسلحة أمريكية إلى جماعات على صلة بتنظيم "القاعدة" وغيره من الجماعات في اليمن، ما أثار غضباً في الكونغرس الأمريكي.

وعلى الرغم من الانتهاكات الموثقة دولياً من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب اليمنية، اعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة "سي بي سي"، أمس الأحد، أنه "من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل السعودية والإمارات، في محاولاتهما دحر منظمات إرهابية مثل إيران وحزب الله".

وفي تصريحه يحاول الجبير وضع اللوم على الكونغرس بأنه يقيّد محاربة المليشيات الحوثية، في الوقت الذي سجلت فيه منظمات حقوقية دولية جرائم حرب في اليمن، من قبل السعودية والإمارات الشريكتين في الحرب.

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وحمّل الجبير مليشيات الحوثيين مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، متعهداً بأن المملكة ستسمح "بشكل مطلق" بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن، وذلك رغم المطالبات الدولية الحثيثة من التحالف بفتح الطرق للغذاء وسط مواصلة رفضه.

وقال وزير الخارجية السعودي: "نقدّم كمية من المساعدات الإنسانية لليمن أكبر من أي بلد في العالم، وتم تقديم 13 مليار دولار لليمن على مدى 4 سنوات"، لكن تلك الكميات لم تكن لها نتيجة فعلية، حيث تكشف تقارير دولية باستمرار عن وجود أزمة متفاقمة وشحّ في المساعدات بالبلد الذي يعاني من تفشي الأوبئة والأمراض.

وصوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17 آخرين، لصالح قرار يتعلق بمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في حرب اليمن.

وكشف تقرير سابق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تناوَلَ الوضع الإنساني في اليمن منذ 2014، أنه تم تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية للتحالف، بين يوليو 2016 ويونيو 2017، أدّت إلى مقتل 933 مدنياً وإصابة أكثر من 1400 شخص.