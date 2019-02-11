انت الان تتابع تفاصيل خبر بوتفليقة ينوي الاستعانة بنائب لحكم الجزائر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 11:26 صباحاً - اعتبر مصدر مطلع أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن ترشحه لولاية خامسة أمس الأحد، قرر استحداث منصب نائب للرئيس، لمعاونته بالرئاسة وفي حكم البلاد، لأنه لم يعد بالقوة البدنية نفسها.

ويتولى بوتفليقة (81 عاماً)، الرئاسة منذ عام 1999، ولم يظهر علناً إلا نادراً منذ إصابته بجلطة في عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بالجزائر يوم 18 أبريل المقبل.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن بوتفليقة يرغب في تعديل الدستور إذا أُعيد انتخابه، غير أنها لم تحدد البنود التي سيسعى لتعديلها.

لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصدر وصفته بالـ"مطلع" قوله إن بوتفليقة سيقترح، على الأرجح، إنشاء منصب نائب الرئيس، لمساعدته في حكم البلاد.

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وقال الرئيس الجزائري الحالي، في خطاب إعلان ترشحه، أمس الأحد: "لم أعد بالقوة البدنية نفسها التي كنت عليها، ولم أخفِ هذا يوماً عن شعبنا، لكن إرادتي لخدمة الوطن راسخة".

ومن بين الأسماء التي أشارت إليها وسائل الإعلام الجزائرية باعتبارهم مرشحين محتملين لمنصب نائب الرئيس في حال استحداثه، الدبلوماسي الجزائري السابق بالأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وجاء إعلان بوتفليقة، بعد يوم من اختيار حزب جبهة التحرير الوطني الحاكمِ بوتفليقة مرشحاً له، وقالت عدة أحزاب سياسية ونقابات ومؤسسات تجارية إنها ستدعم انتخابه.

ولا يزال بوتفليقة يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الجزائريين، الذين ينسبون إليه الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد من خلال عرض العفو عن مسلحين إسلاميين سابقين.