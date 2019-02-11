الرئيس الإيراني: لم ولن نستأذن أحد في صناعة الصواريخ

الخليج 365/ بغدادأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين، أن بلاده لم ولن تأخذ إذنا من أحد في مواصلة تطوير قدراتها الدفاعية والصاروخية.

وقال روحاني في كلمة ألقاها باحتفالية بمناسبة الذكرى الأربعين لاندلاع الثورة الإيرانية اقيمت في ساحة أزادي بالعاصمة طهران، ان "ايران لم ولن تستأذن أحداً لصناعة الصواريخ".

واضاف "نحتفل بذكرى انتصار الثورة في وقت نكون فيه امام مؤامرات امريكا المجرمة والكيان الصهيوني والانظمة الرجعية الاقليمية فهؤلاء يحاولون ممارسة الضغوط علينا"، مؤكدا "نحن سنواصل مسيراتنا كما اخترناها قبل 40 عاماً".



واكد الرئيس الايراني ان "القوات المسلحة اليوم تصنع 85 بالمئة من المعدات العسكرية على ايدي القوى الشابة في البلاد ونحن نصنع مختلف انواع الصواريخ المضادة للدروع والدفاع الجوي وصواريخ ارض- ارض وانواع الصواريخ الجوية، لم ولن نستاذن احد في تصميمها وتصنيعها".

واضاف، لم ولن نأخذ الاذن من احد لصناعة انواع الصواريخ المضادة للدورع وصواريخ الدفاع الجوي وصواريخ ارض –بحر وصواريخ جو-جو، قائلا، سنواصل ذات المسيرة والقدرة العسكرية، قدرتنا العسكرية كانت خلال العقود الاربعة خاصة في الاعوام الخمسة الماضية مدهشة للعالم، قمنا بصناعة ما نحن بحاجة اليه من صواريخ ومقاتلات ومروحيات وغواصات وزوارق وناقلات جند واسلحة فردية وكلها كانت مذهلة.

