فنزويلا تحول حساباتها النفطية إلى بنك روسي

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طلبت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) من العملاء في مشروعاتها النفطية المشتركة إيداع عائدات المبيعات في حساب فتحته في الآونة الأخيرة في غازبروم "بنك الروسي". وتأتي خطوة الشركة الحكومية، عقب العقوبات المالية الصارمة الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، واستهدفت منع الرئيس نيكولاس مادورو من الوصول إلى عائدات البلاد النفطية، وفقا لـ"رويترز". وأضافت الوكالة، أنه منذ ذلك الوقت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها الأجانب في المشروعات المشتركة في منطقة أورينوكو بيلت المنتجة للنفط كي يقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في هذه المشروعات.
وتابعت "من بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة إيكنور النرويجية وشركة شيفرون التي مقرها الولايات المتحدة وشركة توتال الفرنسية". وأمرت أيضًا فنزويلا شركة (بي.دي.في.إس.إيه) مشروعها المشترك مع شركتي إيكنور وتوتال، وقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات
وتابعت "من بين الشركاء الأجانب في المشروعات المشتركة شركة إيكنور النرويجية وشركة شيفرون التي مقرها الولايات المتحدة وشركة توتال الفرنسية".
وأمرت أيضًا فنزويلا شركة (بي.دي.في.إس.إيه) مشروعها المشترك مع شركتي إيكنور وتوتال، وقف إنتاج النفط الثقيل بسبب نقص النفتا اللازمة لتخفيف الإنتاج بعد أن منعت العقوبات الموردين الأمريكيين لهذا الوقود من تصديره إلى فنزويلا.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
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