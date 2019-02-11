انت الان تتابع روحاني: إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم الاثنين إن إيران عازمة على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح عمل بلاده الدفاعي.

وقال روحاني في خطاب ألقاه في ميدان آزادي (الحرية) الذي احتشد فيه عشرات الآلاف لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية "لم نطلب ولن نطلب الإذن لتطوير أنواع مختلفة من الصواريخ... وسنواصل مسيرتنا وقوتنا العسكرية".