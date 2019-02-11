الان تتابع تفاصيل.. خطة قطر وإيران لتخريب المهرة اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:
مازالت المؤامرات القطرية والإيرانية تتواصل للعبث بأمن وإستقرار اليمن وفي هذا الاطار ضبطت قوات الأمن اليمنية مؤخراً شحنة سلاح في محافظة المهرة قادمة لصالح وكيل.
وبحسب التفاصيل فقد أكدت تقارير أن هذه الشحنة تعتبر دليلاً جديداً يطفو على السطح بتورط دوحة الإرهاب في دعم الفوضى والخراب في اليمن، بهدف ضرب جهود التحالف في استقرار المناطق المحررة.
وقد إنتهجت حكومات قطر وإيران نهج الحرب بالوكالة في اليمن لضرب استقراره وتقويض العملية السلمية واستقرار المواطنين وما حدث ماهي إلا مؤامرة قطرية إيرانية جديدة لتأجيج الأوضاع في اليمن هدفها ضرب جهود التحالف وإشعال الحرب في المناطق المحررة.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل.. خطة قطر وإيران لتخريب المهرة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.