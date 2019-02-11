شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقا تجاريا بعد «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

كشفت وزارة التجارة البريطانية أن بريطانيا وسويسرا ستوقعان اليوم (الاثنين) اتفاقا بسمح باستمرار‭‭ ‬‬شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيحمي علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه إسترليني (41.41 مليار دولار).

والتوقيع الرسمي للاتفاق، الذي سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التي تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه الشهر القادم.

وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني «لن يسهم في دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبني عليه علاقات تجارية أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي».

كانت الحكومة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تكون الاتفاقات التي تحتاجها لتحل محل الترتيبات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة جاهزة بنهاية مارس.