وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جوله أوروبية

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، جولة أوروبية تستغرق خمسة أيام، حيث يقول المسؤولون إنه سيحاول مواجهة النفوذ الروسي والصيني.

وتبدأ الجولة بزيارة إلى المجر تليها سلوفاكيا ثم بولندا- حيث سيشارك في مؤتمر تنظمه الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط- قبل أن يزور بلجيكا وأيسلندا.

وقال مسؤولون في الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن واشنطن تحاول تعزيز الوجود الدبلوماسي والتجاري والعسكري والثقافي الأمريكي في وسط أوروبا.

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وقال أحد المسؤولين:”من وجهة نظرنا أن هذه خطوة مطلوبة وتأخر موعدها، ويرجع سبب ذلك إلى غياب المشاركة القوية للولايات المتحدة على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك في دول وسط أوروبا ما تسبب في وجود فراغات شغلتها الصين وروسيا بسهولة”.

وأضاف المسؤول “رسالتنا هي أنه ينبغي علينا أن نتواجد أو نتوقع أن نخسر”، مضيفا أن براتيسلافاـ عاصمة سلوفاكيا، لم يزرها أي وزير خارجية أمريكي منذ 20 عاما، بينما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارتين إلى المجر العام الماضي. وكانت أخر مرة زار فيها رئيس أمريكي المجر في عام 2006.

وأشار المسؤولون أيضا إلى “وجود قوي” لشركة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” في المجر.

وحذر مسؤولون أمريكيون لفترة طويلة من أن الحكومة الصينية ربما تكون قادرة على الوصول إلى معدات الاتصال الخاصة بهواوي بما يسمح لها بمراقبة الاتصالات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.

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