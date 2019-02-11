نفوق 300 ألف رأس من الأبقار جراء السيول بإستراليا

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ ​أستراليا​" بأن "​السيول​ التي ضربت مقاطعة كوينلاند الأسترالية الأسبوع المنصرم أدت إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من الأبقار وإغراق آلاف المنازل"، موضحةً أن "كمية ​الأمطار​ التي تساقطت على مدينة تاونسفيل ومحيطها في ولاية كوينزلاند الأسبوع الماضي تعادل كمية الأمطار التي تساقطت على الولاية خلال عام".

وأشارت القناة إلى أنه "مع سحب ​المياه​ تكشف حجم الخسائر، حيث أدت السيول إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من البقر يصل ثمنها 300 مليون ​دولار​ أميركي"، موضحةً أن "آلاف المنازل وورش العمل، وحقول المواشي غطتها مياه السيول ما أدى إلى تلف مئات الآلاف من الحيوانات".