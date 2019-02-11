نفوق 300 ألف رأس من الأبقار جراء السيول بإستراليا

أفادت قناة "سكاي نيوز أستراليا" بأن "السيول التي ضربت مقاطعة كوينلاند الأسترالية الأسبوع المنصرم أدت إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من الأبقار وإغراق آلاف المنازل"، موضحةً أن "كمية الأمطار التي تساقطت على مدينة تاونسفيل ومحيطها في ولاية كوينزلاند الأسبوع الماضي تعادل كمية الأمطار التي تساقطت على الولاية خلال عام".
وأشارت القناة إلى أنه "مع سحب المياه تكشف حجم الخسائر، حيث أدت السيول إلى نفوق قرابة 300 ألف رأس من البقر يصل ثمنها 300 مليون دولار أميركي"، موضحةً أن "آلاف المنازل وورش العمل، وحقول المواشي غطتها مياه السيول ما أدى إلى تلف مئات الآلاف من الحيوانات".
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