هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الكونغرس الأميركي، متهما مشرعين بـ"تقديم الذخيرة إلى من يرفعون شعارات "الموت لأميركا"، معتبراً أنه "من الغريب أن يحاول أعضاء الكونغرس تقييد حلفاء للولايات المتحدة، مثل السعودية، والإمارات، في محاولاتهما دحر منظمات إرهابية مثل إيران و"حزب الله".
وأكد "تحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، متعهدا بأن "السعودية ستسمح بشكل مطلق بمرور الغذاء عبر الموانئ في اليمن"، مشيراً إلى "اننا نقدم كمية من المساعدات الإنسانية لليمن أكبر من أي بلد في العالم"، لافتاً إلى أنه "تم تقديم 13 مليار دولار لليمن على مدى 4 سنوات".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير هاجم الكونغرس: يحاولون تقييد حلفاء أميركا بمحاولتهم دحر منظمات إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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