أبو مرزوق: يجب التوافق على 3 قضايا أساسية في موسكو

أكد عضو المكتب السياسي لحركة ​المقاومة​ الإسلامية، "حماس"، ​موسى أبو مرزوق​، "ضرورة التوافق على ثلاثة قضايا أساسية خلال جلسات الحوار الفصائلي التي تنطلق اليوم الساعة الحادية عشر صباحا في العاصمة الروسية"، مشيراً إلى أن "الحوار الفصائلي ينطلق الساعة الحادية عشر في ​موسكو​، مع إصرار بالخروج من الحالة الراهنة".

وذكر أبو مرزوق أن "القضايا الثلاثة الأساسية هي: التصدي لكل مشاريع تصفية ​القضية الفلسطينية​، والثانية الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والثالثة تتمثل بالحصار المفروض على أهلنا في ​قطاع غزة​".