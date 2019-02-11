ترامب نفى اتهامه بالخمول وقلة العمل بمنصب الرئاسة

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "اتهامات ب​الخمول​ وقلة العمل بمنصب الرئاسة"، مؤكداً أنه "يعمل أكثر من جميع أسلافه"، لافتاً إلى أنه "تمكنت وسائل الإعلام من الحصول على جدول العمل الخاص بي، هذا الأمر كان سهلاً للغاية ولكن كان عليَّ أن أبلغ عن ذلك بطريقة إيجابية، وليس سلبية وعندما يستخدم مصطلح والعمل مع المستندات، عادةً ما أعمل وألا أرتاح"، مضيفاً: "أنا أعمل لساعات أكثر من جميع الرؤساء السابقين تقريباً".

وأوضح أنه "عندما أصبحت رئيسا، كانت بلادنا في حالة من الفوضى. لقد ضعفت قواتنا المسلحة من حروب لا نهاية لها، وكانت هناك حربا محتملة مع ​كوريا الشمالية​، وشؤون قدامى المحاربين، و​الضرائب​ العالية، والكثير من الأمور التنظيمية، ومشاكل الحدود، و​الهجرة​، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك ولم يكن هناك خيار سوى العمل لساعات طويلة".