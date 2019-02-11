المطبوعات: ابطال التعقبات عن ناجي كرم في دعوى غابي ليون ضده

أصدرت ​محكمة المطبوعات​ في ​بيروت​، برئاسة القاضي رفول البستاني وعضوية المستشارتين هبة عبدالله وناديا جدايل، حكما في دعوى وزير الثقافة الأسبق غابي ليون بحق ​ناجي كرم​ (أستاذ ​الآثار​ الفينيقية في ​الجامعة اللبنانية​) في جرائم القدح والذم ونشر معلومات كاذبة خلال مقابلة على محطة Mtv ضمن برنامج "Alive" أجريت مع كرم في العام 2013، وكان ليون يشغل منصب وزير الثقافة بتاريخ الإدعاء.

وقضى الحكم بإبطال التعقبات عن كرم، واستندت المحكمة في حيثياته الى المادة الأولى من ​قانون المطبوعات​ التي كرست مبدأ حرية الصحافة، كما استندت الى الإجتهاد الدولي في مجال المطبوعات لجهة تنوير الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلقة ب​السياسة​ والثقافة والمصلحة العامة.

وأشار الحكم الى أن المدعى عليه استضيف كأستاذ محاضر في علوم الأثار وقد انتهج خلال المقابلة أسلوبا نقديا اتسم بالموضوعية المهنية والتقنية العلمية من دون أن يصدر عنه أي كلام ناب أو أي أمر ينال من شرف المدعي وكرامته الشخصية، وبالتالي فإن عناصر الجرائم المدعى بها غير متوافرة.