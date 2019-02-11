دعموش: على الحكومة ان تثبت لمرة واحدة انها تملك قرارها واستقلالها وسيادتها

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش خلال حفل تأبيني في بلدة ​بريقع​ الجنوبية، انه "يجب إعطاء ​الحكومة​ ​الجديدة​ فرصة لتترجم ما كتب في ​البيان الوزاري​ الى افعال قبل الحكم عليها مسبقا سلبا او ايجابا. مشددا على ان "ما ينتظره ​اللبنانيون​ من الحكومة الجديدة ليست الاقوال والوعود والأماني بل الأفعال والإنجازات"، معتبرا ان "امام الحكومة استحقاقات وأولويات اقتصادية واجتماعية وخدماتية ملحة، ويأمل اللبنانيون منها ان تكون بالفعل على قدر ما ينتظرونه منها".

واكد ان "الهدف من زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هو اعلان استعداد ايران للوقوف الى جانب لبنان ومد يد المساعدة للبنان والتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما يحتاجه لبنان على كل الصعد وفي مختلف المجالات". ولفت الى ان "المطلوب من الحكومة الجديدة ان لا تضيع ما اضاعته الحكومات السابقة من فرص للمساعدة والتعاون مع ايران، وان تثبت لمرة واحدة انها تملك قرارها واستقلالها وسيادتها وأنها لا تقف عند الفيتوات التي تضعها ​الولايات المتحدة​ الأمريكية وبعض حلفائها في المنطقة على العروض الإيرانية لمساعدة لبنان، وان تأخذ مصلحة لبنان واللبنانيين بعين الاعتبار ، لان مراعاة المصلحة اللبنانية أولى من مراعاة المصالح الاميركية ومصالح بعض الدول الإقليمية".