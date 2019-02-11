اللبنانية تعلن حاجتها للتعاقد مع أستاذ حائز على دكتوراه بالعلوم الزراعية

أعلنت رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ حاجتها للتعاقد مع أستاذ حائز على شهادة الدكتوراه في ​العلوم​ الزراعية، اختصاص (تقنيات الري والصرف الزراعي) للتدريس في كلية ​الزراعة​. تقدّم الطلبات لدى عمادة الكلية في ​الدكوانة​، ابتداءً من 12 شباط 2019 لغاية الجمعة 15 منه ضمناً.

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