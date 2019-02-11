نيكولاس مادورو: الجيش الفنزويلي يدافع منذ 200 عام عن كرامة البلاد

أطلق الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إشارة البدء ل​مناورات​ عسكرية ضخمة، تستمر لمدة 5 أيام"، مشيراً إلى ان "​الجيش​ الفنزويلي يدافع منذ 200 عام، عن كرامة البلاد"، مؤكداً أن "هذه المناورات ستكون بمثابة تجربة للعمليات السابقة وتقييم لسيناريوهات التهديدات العسكرية المحتملة".

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