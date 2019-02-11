أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في الذكرى الـ40 لانتصار الثورة في إيران أن "الشعب الإيراني انتصر على الاستبداد والتبعية ولذكرى هذا العام ميزات خاصة"، معتبرا ان " احتفالاتنا في ذكرى انتصار الثورة تتزامن مع استمرار مؤامرات اميركا المجرمة والكيان الصهيوني".
وشدد روحاني على اننا " سنواصل مسيرتنا التي بدأناها قبل 40 عاماً"، مضيفا:"فليعلم كل العام أن قوة إيران باتت اكبر من أيام فترة الدفاع المقدس"، مشيرا الى ان "85% من الأسلحة والمعدات تصنع اليوم بأيدي القوة العاملة الإيرانية"، مؤكدا ان "إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إيران ستواصل تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.