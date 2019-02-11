جنبلاط: لماذا تصر بلدية الجية على حرق النفايات وتشويه الشاطئ

سأل رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"لماذا تصر بلدية الجية على حرق ​النفايات​ وتشويه الشاطئ و تلويث ​البيئة​ والمحيط؟".

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