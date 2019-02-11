في 20 محافظة.. بدء تسليم "التابلت" لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تبدأ المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة ا"لتابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، في 20 محافظة، اليوم الاثنين، بحسب الخطة الزمنية وظروف كل محافظة.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التربية والتعليم، اليوم، يبدأ التوزيع في محافظات: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، ولقاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، و،الشرقية (50017) ودمياط (12582).

وتمثل هذه الأعداد المجموعة الأولى التي يجري توزيعها، على أن يبدأ التوزيع في بقية المحافظات من خلال المديريات تباعًا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن توزيع "التابلت" في أوائل الفصل الدراسي الثاني يسير وفق خطوات وإجراءات محددة لضمان وصوله إلى طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المعلمين وعدد من العاملين في المديريات التعليمية.

وأضاف أنه جرى تجهيز المدارس بالسبورات الذكية؛ ضمانًا لتكامل العملية التعليمية الدامجة للتكنولوجيا فورًا، في عام التعليم 2019.

وأضاف شوقي: "اليوم يُعَد إحدى نقاط الانطلاق الفعلية والترجمة الحقيقية لجهود أشهر طويلة مضت بدأت بحلم اسمه إصلاح التعليم على مستويات عدة، منها رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والتي بدأت جذريًا في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019. ومنها أيضًا بدء العمل في المدارس المصرية اليابانية والفكر الجديد الذي تعمل به في 35 مدرسة في 21 محافظة مصرية. وتشكل كذلك ثروة مصر المعرفية الكبرى المتمثلة في بنك المعرفة وما يحتويه من آلاف المراجع والدوريات والمالتي ميديا التعليمية والمعرفية".

وأوضح شوقي أن منصة إدارة التعليم الموجودة ضمن محتويات بنك المعرفة، وجميع محتوياتها موجود على التابلت، وتحتوي على كل ما يحتاجه طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي ومعلميهم من مناهج، وطرق شرح متعددة الوسائط، وبنك أسئلة يختبر بها الطلاب والطالبات معلوماتهم وتحصيلهم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الغرض من استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي بدءًا من العام الجاري هو إتاحة الفرصة الكاملة والمتساوية لكل طلاب وطالبات مصر في هذا الصف الدراسي للحصول على المحتوى الرقمي بالغ الثراء الموجود على التابلت، والذي يوفر المناهج وسبل شرح متعددة الوسائط واختبارات تدريبية، بالإضافة إلى محتوى بنك المعرفة الهائل.

ولفت إلى أن الطلاب والطالبات سيؤدون كذلك الامتحانات على التابلت دون تكلفة مادية أو تدخل لعناصر بشرية يحاول بعضها إلحاق الضرر بالعملية التعليمية عبر التسريب وما شابه.