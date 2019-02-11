إندونيسيا تعتذر عن استخدامها لثعبان أثناء التحقيق مع مشتبه به

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

قال متحدث باسم شرطة إقليم بابوا الاندونيسي، اليوم الاثنين، إن الشرطة اعتذرت بعدما استخدم المحققون ثعبانا أثناء محاولتهم الحصول على اعترافات من شخص يشتبه في أنه لص للهواتف المحمولة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على الانترنت شرطة منطقة جاياويجايا، وهي تقوم بلف ثعبان حول عنق المشتبه به بينما كانت تحقق معه.

ويمكن في مقطع الفيديو سماع شرطي وهو يسأل المشتبه:"كم مرة سرقت هاتف محمول؟".

وبدا الرجل خائفا وأخذ يصرخ من الخوف.

وقال سوريادي دياز، المتحدث باسم شرطة بابوا: "لقد رأى الكثير من الناس تصرفه، ولكنه لم يعترف، وهو ما جعل ضابط الشرطة غاضبا."

وأوضح دياز أن "الطريقة خاطئة وقد اعتذرنا عنها"، مضيفا أن ضابطا قد خضع للتأديب.

وقال سوريادي إن الثعبان كان مروضا، ويتم الاحتفاظ به في مركز شرطة جاياويجايا منذ بعض الوقت، كحيوان أليف، لتخويف السكارى الذين يتسببوا في كثير من الأحيان في مشاكل بالحي.

وأضاف: "عادة ما يفرون بعد رؤية الثعبان".

من ناحية أخرى، قالت محامية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بابوا، تدعى فيرونيكا كومان، إن الشرطة عادة ما تستخدم الثعابين أثناء استجواب المواطنين في بابوا، ومن بينهم هؤلاء الذين يتم اعتقالهم بسبب قيامهم بأنشطة انفصالية مشتبه بها.