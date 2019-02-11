مسيرات حاشدة في إيران بمناسبة الذكري الأربعين للثورة الإسلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

انطلقت صباح اليوم الاثنين في أنحاء متفرقة من إيران مسيرات حاشدة بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة خلال مراسم الاحتفالات، التي تأتي في وقت تشهد فيه إيران أوضاعا اقتصادية صعبة.

وتبدأ احتفالات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في إيران كل عام في الأول من فبراير، وهو اليوم الذي عاد فيه آية الله روح الله الخميني من المنفى ليصبح المرشد الأعلى للثورة. وتختتم الاحتفالات في الحادي عشر من فبراير، وهو اليوم الذي انهارت فيه الحكومة حينذاك.