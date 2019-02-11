أستراليا تشتري غواصات فرنسية بقيمة 5ر35 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ):

وقعت أستراليا اليوم الاثنين رسميا عقدا قيمته 50 مليار دولار أسترالي (5ر35 مليار دولار أمريكي) مع فرنسا لبناء أسطول يضم 12 غواصة "متفوقة إقليميا".

كانت شركة "نافال جروب" التي تمتلك الحكومة الفرنسية أغلب أسهمها وتعمل في مجال الصناعات العسكرية ومعدات الطاقة والمعروفة سابقا باسم ""دي.سي.إن.إس" قد فازت بهذه الصفقة في 2016 والتي تتضمن بناء غواصات لصالح القوات البحرية الأسترالية متفوقة على العروض المنافسة.

ومنذ إعلان فوز العرض الفرنسي، شهدت المفاوضات الطويلة بين الجانبين الفرنسي والأسترالي الكثير من العقبات، مما أثار الشكوك حول اتمام الصفقة، بسبب ارتفاع التكلفة وتأخير التنفيذ.

ووقع رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" ووزير الدفاع "كريستوفر بيني"، ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية "فلورنس بارلي" عقود الصفقة رسميا في مدينة كانبرا .

وتضمن الاتفاق النهائي بنودا خاصة بأعمال الصيانة والضمان و حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن هذه الصفقة هي أكبر صفقة في مجال البنية التحتية ومشتريات السلاح بالنسبة لأستراليا.

ورحب وزير الدفاع الأسترالي بتوقيع الصفقة، وقال إنها جزء من أكبر استثمار عسكري لأستراليا في وقت السلم.