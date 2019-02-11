62.5% من الكوريين الجنوبيين متفائلون بالقمة الثانية بين ترامب وكيم

وكالات :

أظهر استطلاع للرأي العام نُشر اليوم الاثنين أن 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يتوقعون للقمة الثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر عقدها في هانوي في فيتنام في الفترة من 27 إلى 28 فبراير، أن تحقق نتائج كبيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وطبقا لنتائج استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة "ريال متر" الكورية على 501 شخصا من الراشدين في جميع أرجاء البلاد في يوم 8 فبراير، أجاب 62.5% بأن القمة الثانية الكورية الشمالية - الأمريكية ستحقق إنجازات مثل حل القضية النووية الكورية الشمالية.



وأعرب 35.1% عن آراء سلبية،

قائلين إن القمة يمكن أن تُضعف التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة دون أن تحقق أي نتائج ملموسة بشأن نزع السلاح النووي. أما النسبة المتبقية البالغة 2.4%، فلم تقدم إجابات محددة.



وقالت وكالة "ريال متر" إن النظرة المتفائلة منتشرة بين جميع مؤيدي الأحزاب السياسية الليبرالية والمعتدلة وفي جميع المناطق والفئات العمرية، باستثناء أولئك الذين هم في الستينيات من العمر أو أكبر منهم.