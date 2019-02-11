قمر صناعي روسي يكتشف ظواهر فيزيائية مجهولة في الغلاف الجوي للأرض

وكالات :

تمكن تلسكوب فضاء روسي ثُبت على القمر الصناعي الروسي "لومونوسوف" الذي اطلق عام 2016 باستخدام الرؤية فوق البنفسجية من اكتشاف ظواهر فيزيائية مجهولة في الغلاف الجوي للأرض؛ وهي انفجارات" ضوء قوية" لا تزال مجهولة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال مدير معهد الفيزياء النووية في جامعة موسكو ميخائيل بانياسوك إننا حصلنا بمساعدة التلسكوب على نتائج أكثر أهمية مما توقعنا..ويبدو أننا صادفنا ظاهرة فيزيائية جديدة.... لا نعرف حتى الآن ما هذه

الطبيعة الفيزيائية.



وأضاف أنه على سبيل المثال سجلنا مرارًا "انفجارات ضوئية بقوة هائلة أثناء رحلة "لومونوسوف" على ارتفاع عدة عشرات من الكيلومترات، وتحت هذه الانفجارات كل شيء نظيف ولا يوجد أي عواصف رعدية وسحب! ما الذي يسبب هذه "الانفجار" يبقى سؤال مفتوح".



وأوضح بانياسوك أن الغلاف الجوي للأرض يضيء برشقات من الأشعة فوق البنفسجية، وبعضها معروف للعلماء.مشيرا إلى

إن تسجيل الأشعة الكونية فائقة الطاقة بمساعدة التلسكوب المثبت على القمر الصناعي لومونوسوف، تبين أنه أصعب مما كان متوقعًا، لأن الغلاف الجوي للأرض "مملوء" بشكل كبير بفلاشات مختلفة.



وتابع قائلا : " من بين هذه الفلاشات هناك ظواهر طبيعية، ومنها مصطنعة بشرية، على سبيل المثال، عندما نحلق فوق المطارات نرى إشارات وهي عبارة عن أضواء. يسجل تلسكوبنا أضواء المدن ويكتشف أيضًا تأثير المحطات الإذاعية عالية القدرة في الغلاف الجوي... كل هذا بالطبع يعرقلنا في البحث عن آثار هذه الجسيمات الكونية، لكننا تعلمنا أن نميز تلك الظواهر الطبيعية التي نحتاجها".