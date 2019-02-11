الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء عرقلة الوصول لمطاحن ميناء الحديدة

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أعربت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء إمكانية الوصول إلى المطاحن في ميناء "الحديدة" اليمني، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن مارتن جريفيث إن " الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية
وأضاف جريفيث أن " مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من خمسة أشهر وهي معرضة لخطر التعفن".
وقالت القناة إن ميليشيات الحوثيين تسعي إلى
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