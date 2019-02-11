السفير الروسي لدى أفغانستان ألكسندر مانتيتسكيوكالات :
أكد السفير الروسي لدى أفغانستان ألكسندر مانتيتسكي دعم بلاده للجهود الأمريكية للتفاوض مع حركة طالبان الأفغانية، كما هو الحال مع كل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في هذا البلد،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال السفيراليوم الإثنين اننا لم نلحظ حتى الآن أي تقدم ملموس في مفاوضات الولايات المتحدة مع
وأضاف :" أخبرنا الأمريكيون أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إحراز تقدم في التوصل لاتفاق مع طالبان بشأن الهدنة المؤقتة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي في كابول: موسكو تدعم الجهود الأمريكية للتفاوض مع طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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