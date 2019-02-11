السفير الروسي في كابول: موسكو تدعم الجهود الأمريكية للتفاوض مع طالبان

وكالات :

أكد السفير الروسي لدى أفغانستان ألكسندر مانتيتسكي دعم بلاده للجهود الأمريكية للتفاوض مع حركة طالبان الأفغانية، كما هو الحال مع كل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في هذا البلد،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقال السفيراليوم الإثنين اننا لم نلحظ حتى الآن أي تقدم ملموس في مفاوضات الولايات المتحدة معحركة طالبان، لكننا ندعم محاولات واشنطن هذه، كما هو الحال مع الجهود الدولية الأخرى الرامية لإحلال السلام في أفغانستان".وأضاف :" أخبرنا الأمريكيون أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إحراز تقدم في التوصل لاتفاق مع طالبان بشأن الهدنة المؤقتة".