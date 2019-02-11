محافظ شبوة: لولا تدخل التحالف لأصبح اليمن ولاية إيرانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 فبراير 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

اعتبر محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة، أن وقفة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مع اليمن في مواجهة الميليشيات الحوثية الإيرانية دَين على كل يمني.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة “الشرق الأوسط”، أكد بن عديو أنه لولا التحالف لأصبح اليمن بكامله ولاية إيرانية، مشدداً على أن شبوة أصبحت شبه خالية من العناصر الإرهابية، وتحديداً من تنظيم القاعدة.

كما كشف المحافظ، الذي يزور الرياض، عن لقاءات مرتقبة مع المشرف العام على مشروع إعادة إعمار اليمن السفير محمد آل جابر لمناقشة تطلعات المحافظة بهذا الشأن.

المصدر: – قناة العربية