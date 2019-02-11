ترمب: “هل تصدقون ذلك؟”

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريباً على 100 بالمئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا. وكتب ترمب في تغريدة عبر “تويتر” قبل ساعات قائلا إن “الولايات المتحدة سوف تسيطر قريبا على نسبة 100 بالمئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا”. وختم ترمب تغريديه بتساؤل قائلا: “هل تصدقون ذلك؟”.

وتأتي تغريدة ترمب بعد 4 أيام من تصريحات له قال فيها إن الإعلان الرسمي عن تحرير كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، ربما يكون الأسبوع المقبل. وتتقاطع تغريدة ترامب مع تصريحات قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، الذي توقع الأحد، أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا. وحذر فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا.

المصدر سكاي نيوز عربية