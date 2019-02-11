كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين ترفض تقارير بشأن وجود جواسيس لها في بروكسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت السفارة الصينية، في بلجيكا، تقارير إعلامية زعمت أن مئات الجواسيس الصينيين يعملون في بروكسل كخدعة.

وجاء في البيان، الذي نشر على موقع السفارة على الانترنت، يوم أمس الاحد: "هذا التقرير افتراء صريح دون اي دليل."

وشددت البعثة الدبلوماسية، على أن هذه المزاعم تلقي بظلالها على الصين وتضلل الجمهور، مضيفة أن محاولات تقويض العلاقات بين الصين وبلجيكا والعلاقات مع أوروبا لن تنجح أبدًا.

ووفقًا للبيان، تهدف الصين إلى تطوير علاقات ودية تقوم على الاحترام المتبادل مع جميع البلدان، بما في ذلك بلجيكا.

تجدر الإشارة، إلى أنه في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الألمانية، نقلاً عن الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين في الاتحاد الأوروبي قد حذروا من أن "ما يقرب من 250 صيني و 200 جاسوس روسي" يمكن أن يعملوا في العاصمة البلجيكية.