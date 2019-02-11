غوارديولا: قدمنا مباراة مذهلة أمام تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بعد فوز فريقه على تشيلسي بسداسية نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن عدم مصافحة مدرب تشيلسي له عقب المباراة، ذكر "لقد تحدثت مع زولا، يبدو أن ساري لم يرني".

وانتقل المدرب الإسباني للإشادة بمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، موضحا "أغويرو مهم في خططنا، ولا يجب إغفال أنه تعرض لضغط شديد من مدافعي تشيلسي، مما تسبب في إرهاقه، ولكن سيرجيو أمام المرمى يبقى استثنائيا".

وأشار غوارديولا إلى أن فريقه تجاوز أسبوعا شاقا بعد الفوز العريض على تشيلسي وآرسنال في ملعب الاتحاد، وكذلك إيفرتون في معقله جوديسون بارك.

وواصل المدير الفني "لا نعاني أي ضغط، بل نحن محظوظون للعمل كلاعبين ومدربين في مجال كرة القدم".

وأردف "قدمنا مباراة مذهلة، من الرائع للغاية أن نسجل ستة أهداف في مرمى تشيلسي، وأن نقدم مثل هذا المستوى الممتاز.. نجحنا في القيام بذلك، اللاعبون يستحقون الكثير من عبارات المديح والثناء، كانوا رائعين حقا".

وعن الصراع على اللقب، قال "بالنظر إلى الصراع على صدارة الدوري، يتعين علينا انتظار ما سيقوم به ليفربول، على ملعب أولد ترافورد.. لقد خضنا مباراة أكثر منه".

واختتم غوارديولا "سيتربعون على الصدارة حال فوزهم هناك، وسنكون خلفهم.. لكنني أشعر بالفخر".