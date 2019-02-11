مدرب برشلونة: سنحصد لقب الدوري في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، قوله إن "فريقه سيتوج بلقب الليغا هذا الموسم رغم التعادل السلبي أمام أتلتيك بيلباو، ضمن أحداث الجولة الـ23 من الدوري".

وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده للنقطة 51 في صدارة ترتيب الليغا، ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "المباراة كانت قوية بعض الشيء، ولم يكن لدينا الكثير من الوضوح في الشوط الأول، وكنا نظن أن المباراة ستكون أكثر إيقاعًا، وبيلباو قاموا بالضغط العالي، لكننا وصلنا إلى منطقتهم وفي الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف "كان علينا أن نتخذ قرارات أفضل وخاصًة في الشوط الأول، وجئنا من أسبوع مكثف من المباريات، لكن ليس علينا البحث عن أعذار".

وعن ميسي، أجاب "هو بخير، ولعب بجاهزية 100%، وواجهنا صعوبات، لكنه شارك لأنه كان بخير".

وتابع فالفيردي "كوتينيو وفيدال؟ حين تتعادل ترى أنه كان عليك الفوز، وهو أمر يخص الفريق بأكمله، ولا تشير إلى لاعب مُعين، وحين أجري التغييرات لا أشير إلى أي شخص".

وعن الحارس تير شتيغن، أوضح "لقد قام بتصدي عظيم بعد خطأ ارتكبه، ثم قام بتصدي مميز أيضًا في آخر كرة".

وواصل مدرب برشلونة "خرجنا بتعادل مثل الأسبوع الماضي، وما زلنا في الصدارة، وإذا لم تفشل حساباتي سنكون أيضًا بطل المرحلة الثانية من البطولة، وهي عملية طويلة ويجب أن نصل إلى النهاية".

واختتم "أتلتيك بيلباو تفوق علينا في المباراتين؟ في كامب نو تقدم علينا ثم نجحنا في العودة بتسجيل الأهداف، وباختصار كل شخص يفكر بالطريقة التي يريدها، ونحن لن نكون قادرين على تغيير النتائج التي حدثت".