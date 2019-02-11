انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات بانسحاب الجيش الأمريكي من سوريا "خلال أسابيع" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 فبراير 2019 09:50 صباحاً - توقع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، أن تبدأ واشنطن سحب قواتها البرية من سوريا "خلال أسابيع"؛ تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية بالشرق الأوسط، في أثناء جولة له بالمنطقة، أتت بعد أيام قليلة من بدء واشنطن سحب معداتها بالفعل من سوريا، وفق ما ذكرته "رويترز".

وقال فوتيل إن توقيت الانسحاب، "على وجه الدقة"، يتوقف على الوضع في سوريا، مشيراً إلى أن مقاتلين تدعمهم واشنطن شنوا هجوماً نهائياً على جيوب تنظيم الدولة قرب الحدود العراقية.

وسئل عما إذا كان سحب القوات الأمريكية، التي يتجاوز عددها 2000 جندي، سيبدأ خلال أيام أو أسابيع، فقال: "ربما أسابيع. لكن مرة أخرى، هذا كله يحدده الوضع على الأرض (..)، أعتقد أننا على المسار الصحيح".

وأكد فوتيل أنَّ "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد؛ ولذا فإن ما نحاول فعله الآن هو من جديد، نقل المواد والمعدات التي لا نحتاجها".

وأضاف على صعيد آخر، يتعلق بالقوات الأمريكية في العراق، أنها ستبقى ثابتة بشكل عام، مؤكداً ذلك بقوله: "لا نريد بقاء أفراد على الأرض لا نحتاجهم وليست لهم مهمة فعلية".

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا وإعادتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، وهو ما تسبب حينها في استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وأعلن ترامب مؤخراً، أن قوات بلاده في سوريا بدأت بالانسحاب، لافتاً إلى أنها ستذهب إلى العراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءاً منها سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.

والخميس، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سابقين وحاليين، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته بحلول نهاية أبريل المقبل، "حتى لو لم تتوصل إدارة ترامب إلى اتفاق لحماية الشركاء الأكراد".