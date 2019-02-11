السجن 4 من طلاب الأزهر بتهمة "ازدراء" الدين المسيحي

قررت النيابة المصرية، السجن 4 من طلاب جامعة الأزهر بتهمة "ازدراء الدين المسيحي"، بعد نشرهم مقطع فيديو يتضمن سخرية من ترانيم وصلوات مسيحية.
وبحسب بيان للداخلية المصرية، ألقت الشرطة القبض على هؤلاء الطلاب يوم السبت، إثر نشرهم الفيديو المذكور على موقع "يوتيوب" نهاية الشهر الماضي، قبل إزالته لاحقا.
وقالت الوزارة إن "المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت بعنوان أربعة طلاب في الأزهر يسخرون من الأقباط".
وأضاف أنهم "أكدوا إزالة الفيديو عقب استشعار تصاعد الموقف، كما بثوا فيديو آخر يعتذرون فيه عما بدر منهم"، موضحا أنه "بعد القبض عليهم اعترفوا بتصوير الواقعة في منزل أحدهم، وهو طالب بأحد المعاهد الدينية بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة".
ويجرم الدستور المصري إهانة الديانات السماوية الثلاث، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويعاقب القانون من يرتكب هذا الجرم بالحبس والغرامة المالية.
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