السيسي رئيسا للاتحاد الأفريقي.. مشعل أمل ينير القارة السمراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفي دول الاتحاد الأفريقي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أديس أبابا تدشين النصب التذكاري للإمبراطور الإثيوبي "هيلا سيلاسي"، كما تعهد بمواصلة مصر للإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.

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