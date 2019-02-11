مدمرتان أمريكيتان في بحر الصين الجنوبي وسط توترات تجارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبحرت مدمرتان أمريكيتان قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، الإثنين، في خطوة من المحتمل أن تثير غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا.

وقال مسؤول أمريكي إن المدمرتين المزودتين بصواريخ موجهة أبحرتا على بُعد 12 ميلا بحريا من ميستشيف ريف في جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وتمثل العملية أحدث محاولة للتصدي لما تعتبره واشنطن محاولات من بكين للحد من حرية الملاحة في هذه المياه الاستراتيجية التي تعمل فيها القوات البحرية الصينية واليابانية وبعض دول جنوب شرق آسيا.

وتطالب الصين بالسيادة على كل بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي تقريبا وكثيرا ما تنتقد الولايات المتحدة وحلفاءها بسبب العمليات البحرية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين.

وتدور حرب تجارية بين بكين وواشنطن، ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق قبل حلول موعد نهائي في أول مارس/آذار لزيادة تعريفات جمركية أمريكية من 10% إلى 25% على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار.