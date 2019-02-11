ظريف خائف من الحشد الدولي في وارسو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران

في نبرة اعتبرها المراقبون قلقا وخوفا من الحشد الدولي ضد بلاده في وارسو، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أإن «مؤتمر وارسو» محكوم عليه بالفشل قبل انعقاده.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عنه القول إن الولايات المتحدة «تخلت عن أهدافها المناهضة لإيران من اجتماع وارسو، وتحاول التعويض عن الأجواء التي تشكلت ضدها بشكل ما... يبدو أن الاجتماع لن يعقد بالشكل الذي أرادت له الولايات المتحدة أن يعقد به».

وعلى عكس التوقعات الدولية.. قال ظريف «جميع المؤشرات تظهر أنهم لم يحققوا أهدافهم الأولية من هذا الاجتماع... اجتماع وارسو محكوم عليه بالفشل قبل انعقاده»، مشيرا أنه لم يتم دعوة أي من المسؤولين الإيرانيين لحضور الاجتماع.

وزار برزميسلاف لانج نائب وزير الخارجية البولندي طهران الشهر الماضي، وذلك بعد احتجاج طهران على اعتزام بولندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، استضافة المؤتمر الذي تعتبره إيران مناهضا لها.

وأعلنت وزارتا الخارجية الأمريكية والبولندية في بيان مشترك عن عقد المؤتمر الوزاري «لبحث مستقبل الشرق الأوسط والأوضاع الأمنية بالمنطقة»، وذلك يومي 13 و14 من الشهر الحالي، وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لاحقا بأن «قمة بولندا ستتطرق لملفات عدة على رأسها الملف الإيراني».