جرينيل: التفاف أوروبا على العقوبات المفروضة على إيران تحد سافر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

قال سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل، في تصريح لصحيفة «فيلت آم زونتاج»، إن آلية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى المساعدة في تسهيل التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأمريكية تمثل عدم احترام لسياسات واشنطن ومسارا غير ملائم للعمل.

وقال جرينيل في تصريحات نشرت أمس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يستخدم العقوبات لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير أسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي، ووصف التحرك الأوروبي بأنه «تحد سافر»، وشدد على أن «الالتفاف على العقوبات الأمريكية ليس أمرا حكيما».

وأضاف «بشكل عام، أعتقد أن الأمريكيين والأوروبيين لديهم الأهداف نفسها فيما يتعلق بإيران، وبينما نتفق على الأهداف، فإننا نختلف في التكتيكات التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف».

وأطلقت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الآلية المعروفة باسم «إنستكس» في نهاية يناير الماضي في مسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015، والذي وضع بالفعل قيودا على قدرة طهران على تطوير أسلحة نووية، وتتيح آلية «إنستكس» التجارة دون معاملات مالية مباشرة، فعلى سبيل المثال، يمكن لإيران تسليم النفط أو منتجات أخرى إلى أوروبا، وبدلا من دفع الأموال إلى البنوك الإيرانية ستذهب الأموال إلى الشركات الأوروبية التي تبيع الدواء أو الغذاء إلى إيران.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها جرينيل الآداب الدبلوماسية بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، وطالب بعد وقت قصير من توليه المنصب في مايو الشركات الألمانية بالتوقف عن التعامل مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وأقر جرينيل بأن أسلوبه «قوي» ولكنه قال للصحيفة «إن هذا يساعد في إصلاح العلاقات ويجعلها أعمق وأقوى»، وقال «إن من يعتقدون أن العلاقات عبر المحيط الأطلسي في أزمة يغفلون عن نقطة شديدة الأهمية، نحن في الواقع نعمق علاقاتنا بالاعتراف بأنها بحاجة إلى الإصلاح في بعض جوانبها».

وأضاف «إذا تبنيت وجهة نظر قاطعة أسود أو أبيض بهذا الشأن والاعتقاد بأن الأمور إما جيدة كليا أو سيئة كليا، فأنت تتجاهل الأمور الجلية، إذا ما كنت تهتم بشيء ما، فإنك تواجه المشكلات بكل وضوح، أما إذا كنت لا تكترث بما فيه الكفاية، فإنك تتجاهلها حتى تفتر العلاقات».