كرم: مستعدون دائماً للتفاهم مع "التيار الوطني الحر" وكافة الافرقاء

لفت أمين سر تكتل "الجمهورية القوي" النائب السابق ​فادي كرم​ إلى أنه "هناك تفكير بالمصلحة العليا ل​لبنان​ و​الشعب اللبناني​، ولا يجب أن نختلف على مصلحة لبنان وعلاقته مع الدول والطريقة الأسلم لتحقيق هي بتجنب الدخول في المحاور والابتعاد عن المصالح الخارجية".

وفي حديث إذاعي، أشار كرم إلى "اننا سنعطي الثقة للحكومة للبدء بالعمل وما سجلناه في ​البيان الوزاري​ سيبقى خطابنا والجلسة سيكون مسارها طبيعياً وروتينياً"، مؤكداً "أننا مستعدون دائماً للتفاهم مع "​التيار الوطني الحر​" وكافة الافرقاء، والشرط كي تعود العلاقة إلى طبيعتها هي تفاهم ​معراب​ لأننا وضعنا يدنا بيد الوزير ​جبران باسيل​ لبناء الدولة لكننا شهدنا فريق جديد يريد بناء مزرعته على حساب الدولة والمؤسسات".