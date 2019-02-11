النشرة: تساقط غزير للأمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة في منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ أن "الطقس لا يزال عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط غزير للأمطار والثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق خاصة على ​جبل الشيخ​ وجبل الوسطاني والتلال المحيطة بشبعا إلا ان جميع الطرقات لا تزال سالكة باستثناء تلك المؤدية الى المواقع العسكرية ل​قوات اليونيفيل​ في تلال سدانة".

من جهة اخرى طلبت ​القوى الأمنية​ من السائقين ​القيادة​ بحذر على طرقات المنطقة تجنبا لخطر الإنزلاقات.