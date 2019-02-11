النشرة: تساقط غزير للأمطار وإنخفاض بدرجات الحرارة في منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن "الطقس لا يزال عاصفا في منطقة حاصبيا لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط غزير للأمطار والثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق خاصة على جبل الشيخ وجبل الوسطاني والتلال المحيطة بشبعا إلا ان جميع الطرقات لا تزال سالكة باستثناء تلك المؤدية الى المواقع العسكرية لقوات اليونيفيل في تلال سدانة".
من جهة اخرى طلبت القوى الأمنية من السائقين القيادة بحذر على طرقات المنطقة تجنبا لخطر الإنزلاقات.
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