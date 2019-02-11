مصلحة الليطاني: انقطاع خط أولي جمهور 2 ومباشرة أشغال الصيانة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انه نتيجة للاحوال الجوية تسببت صاعقة بانقطاع خط أولي جمهور 2 الذي يغذي بيروت، في منطقة البرجين، مما أدى الى تحطم احد العوازل، وتم عزل الخط اتوماتيكيا، مشيرة الى أن الفرق الفنية باشرت أشغال الصيانة لإعادة التغذية.
ولفتت الى أن خط أولي - جمهور رقم 1، لا يزال قيد الاستثمار وهو ينقل حوالي 15 ميغاوات من الاولي الى بيروت.
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