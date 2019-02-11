مصلحة الليطاني: انقطاع خط أولي جمهور 2 ومباشرة أشغال الصيانة

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ انه نتيجة للاحوال الجوية تسببت صاعقة بانقطاع خط أولي جمهور 2 الذي يغذي ​بيروت​، في منطقة البرجين، مما أدى الى تحطم احد العوازل، وتم عزل الخط اتوماتيكيا، مشيرة الى أن الفرق الفنية باشرت أشغال الصيانة لإعادة التغذية.

ولفتت الى أن خط أولي - جمهور رقم 1، لا يزال قيد الاستثمار وهو ينقل حوالي 15 ميغاوات من الاولي الى بيروت.