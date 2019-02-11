أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإملاءات السياسية بتنوع مصادرها وأشكالها على ​الحكومة​ الجديدة قبل نيلها الثقة وقبل مناقشة بيانها الوزاري أمر يجب التفكير فيه مليا لناحية الهوة الساحقة بين النصوص والشعارات وبين الممارسة والحسابات".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: هناك هوة ساحقة بين النصوص والشعارات وبين الممارسة والحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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