عبود: كل تجارب الخصخصة تحولت الى حصحصة سياسية

رأى الوزير السابق ​فادي عبود​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "نظريات المؤامرة جزء من الفولكور اللبناني. صحيح ان كل تجارب ​الخصخصة​ تحولت الى حصحصة سياسية لكن إدارة ​القطاع العام​ قد تكون من الاسوأ وتجد من يدافع عنها تحت تسمية إقصاء حيتان المال عن سرقة البلد نفس المنطق المتبع لعدم حل ​الكهرباء​، ​النفايات​"، مشيرا الى أن "النتيجة لا حل وقطاع عام يستمر على نفس المنوال".

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