"قسد": تضييق الخناق على "داعش" في معركة حاسمة شرق سوريا

أعلنت "​قوات سوريا الديمقراطية​" "أنها انتزعت السيطرة على أراض جديدة من تنظيم "داعش" الارهابي في المعركة التي تسعى من خلالها إلى السيطرة على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا"، مشيرةً إلى أن "مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية استولوا حتى الآن على 41 موقعا، لكنهم واجهوا هجمات مضادة في وقت مبكر أمس الأحد تم صدها".

ولفتت إلى أن "400 إلى 600 من أعضاء التنظيم المتطرف يتحصنون في الجيب، ومن بينهم مقاتلون أجانب"، مشيرةً إلى أن "التقديرات تشير إلى وجود من 500 إلى ألف مدني داخل الجيب"، مؤكدةً أنه "تم إجلاء أكثر من 20 ألفا من المدنيين خلال الأيام العشرة التي سبقت بدء الهجوم".

وأشارت إلى أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد نهاية التنظيم الإرهابي على المستوى العسكري في هذه المنطقة".